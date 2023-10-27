الين الياباني يبدأ التعافي من أدنى مستوى في عام بعد بيانات تضخم ‏

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليبدأ فى التعافي من أدنى مستوى فى عام مقابل الدولار الأمريكي، على وشك تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة، بعد صدور بيانات تضخم فى اليابان خلال أكتوبر، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وتعد تلك البيانات مؤشرا على تنامي الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني، وتزايد من الرهانات فى السوق على أن تحول السياسة النقدية فى اليابان قد يحدث فى أقرب وقت ممكن.

وتراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.15% إلى (150.14 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.36 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (150.41 ين).

فقد الين يوم الخميس نسبة 0.1% مقابل الدولار، فى ثالث خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى فى عام عند 150.77 ينات لكل دولار، بسبب تراجع جاذبية العملة اليابانية كعملة تمويل وملاذ آمن.