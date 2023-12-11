الين الياباني يبتعد عن قمة 4 أشهر بسبب عمليات ‏جني الأرباح

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعدًا عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، وفق ما أورجع موقع إنفيستينج دوت كوم.

بجانب استمرار انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، عقب بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة، والتي قلصت من احتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية فى وقت مبكر من العام المقبل.

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.5% إلى (145.62 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (144.89 ين)، و سجل أدنى مستوى عند (144.81 ين).

فقد الين الياباني يوم الجمعة نسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 141.60 ينات لكل دولار.

وحقق الين ارتفاع بنسبة 1.25% الأسبوع الماضي مقابل الدولار، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي، بفضل تزايد الرهانات على خروج بنك اليابان قريبًا جداً من أسعار الفائدة السلبية.