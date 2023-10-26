الين الياباني دون حاجز 150 لكل دولار مسجلا أدنى مستوى فى عام ‏

تراجع الين الياباني بالسوق الآسيوية، يوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ليتداول دون الحاجز المحوري عند 150 ينًّا لكل دولار، مسجلًا أدنى مستوى فى عام.

يأتي هذا التراجع فى ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجَل عشر سنوات، ويطغي تأثير ذلك على رهانات المستثمرين حول تدخل السلطات اليابانية لحماية الين من الضعف المفرط.

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى 150.47 ين، الأعلى منذ أكتوبر 2022، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 150.19 ين، وسجل أدنى مستوى عند 150.04 ين.

فقَد الين بالأمس نسبة 0.2% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي؛ بسبب ارتفاع العوائد الأمريكية، وتباطؤ عمليات شراء العملة كملاذ آمن.