الين الياباني بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى 4 أشهر

ارتفع الين الياباني بالسوق الآسيوية، يوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه، لليوم الثاني على التوالي، مقابل الدولار الأمريكي، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى أربعة أشهر، بفضل الهبوط الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وبعد التدخل اللفظي من السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط بعدما سجلت، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أدنى مستوى فى 13 شهرًا، بالقرب من المستويات الأدنى منذ عام 1990 حول 152 ينًّا.

وتراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (150.42 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.72 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (150.77 ين).

حقق الين بالأمس ارتفاعًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب فى غضون ثلاثة الأيام الأخيرة، مع استئناف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرًا عند 151.90 ين.