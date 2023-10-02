الين اليابانى يهبط لأدنى مستوى فى عام

تراجع الين الياباني بالسوق الآسيوية اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثاني مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى عام، بسبب ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، وبعد ملخص أراء الاجتماع الأخير للبنك المركزي الياباني.

والين على وشك التداول دون الحاجز المحوري عند 150 ينا لكل دولار، الأمر الذي يجعل المتعاملين فى حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي علامات لتدخل من جانب السلطات اليابانية لحماية العملة من الضعف المفرط.

وارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.3% إلى (149.80 ين) الأعلى منذ أكتوبر 2022، من سعر افتتاح إغلاق يوم الجمعة عند (149.32 ين)، وسجل أدنى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (149.39 ين).

وفقد الين يوم الجمعة أقل من 0.1% مقابل الدولار، ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

وعلى مدار سبتمبر الماضى، انخفض الين بنسبة 2.6% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي، ليفقد 3.5% مقابل الدولار على مدار الربع الثالث من هذا العام، فى ثالث خسارة فصلية على التوالي، بسبب الصعود الكبير فى العوائد الأمريكية وتصاعد مخاوف فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.