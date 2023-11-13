الين اليابانى يعمق خسائره بالقرب من أدنى مستوياته ‏منذ عام 1990‏

هبط سعر الين الياباني بالسوق الآسيوية اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى 13 شهرًا، بسبب ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، حسبما أورد موقع إنفيستنج دوت كوم.

وفى ظل الاحتمالات الضعيفة حاليًا حول تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط، يتوقع بعض المحللين استمرار هبوط الين وفقد التداول فوق مستوى 152 ينات لأول مرة منذ عام 1990.

ارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.2% إلى (151.77 ين) الأعلى منذ أكتوبر 2022، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (151.44 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (151.42 ين).

فقد الين يوم الجمعة نسبة 0.1% مقابل الدولار، فى خامس خسارة يومية على التوالي، بسبب تعليقات أكثر تشددًا من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع المنصرم، فقد الين الياباني نسبة 1.45% مقابل الدولار الأمريكي، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أغسطس الماضي، بسبب مخاوف اتساع فروق أسعار الفائدة بين اليابان و الولايات المتحدة.