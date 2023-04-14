اليمن.. اختتام محادثات السلام بين السعودية والحوثيين في صنعاء وسط تلميحات لإحراز تقدم

أنهى وفد سعودي جولة محادثات سلام في العاصمة اليمنية صنعاء مع جماعة الحوثي التي تحدث مسؤولوها عن إحراز تقدم، مشيرين إلى أن هناك حاجة لمزيد من النقاشات لتسوية خلافات عالقة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي تحرك مهم لبناء الثقة، أعقب اختتام المحادثات إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدء عملية تبادل قرابة 900 أسير بين جانبي الصراع.

وتسعى السعودية التي تقود تحالفا يحارب الجماعة المتحالفة مع إيران منذ عام 2015 إلى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء تدخلها العسكري في حرب راح ضحيتها عشرات الآلاف وتسببت في جوع الملايين.

وذكر مصدران يمنيان أن الفريق السعودي غادر صنعاء أمس الخميس بعد زيارة مثلت تحركا للبناء على هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة وانقضت. وتأتي الزيارة أيضا في أعقاب اتفاق السعودية وإيران الشهر الماضي على استئناف العلاقات.

وقال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي على تويتر إن المفاوضات “تجري بشكل جيد”.

وقال عبد الملك العجري، وهو مسؤول حوثي آخر، على تويتر “بتوافر العزيمة والنوايا الصادقة يمكن تجاوز بقية الصعوبات”.

وقالت مصادر لرويترز إن المحادثات التي سهّلت سلطنة عمان إجراءها بين السعودية والحوثيين ركزت على وقف إطلاق النار وإعادة فتح الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء بالكامل ودفع رواتب موظفي القطاع العام وجهود إعادة الإعمار وانسحاب القوات الأجنبية من اليمن.