اليسا تحيي حفلا غنائيا بقطر 7 ديسمبر القادم

تستعد النجمة اللبنانية اليسا لاحياء حفلا غنائيا كبيرا بالمسرح الروماني بقطر 7 ديسمبر القادم ، وتقدم فيه أشهر أغنياتها التي أحبها الجمهور خلال مسيرتها الغنائية الطويلة .

و حققت اليسا نجاحات كبيرة عام 2022 بأغنيات مختلفة أبرزها ” من أول دقيقة ” التي قدمتها بشكل دويتو غنائي مع النجم المغربي سعد المجرد ،لتحقق مشاهدات عبر منصة يوتيوب تخطت 100 مليون مشاهدة .

كما نالت أغنيتها التي طرحتها بطريقة الفيديو كليب” أنا وبس ” وتعاونت فيها مع المخرجة أنجي الجمال والأغنية كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي إعجاب الجمهور والنقاد .