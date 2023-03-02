اليخت «هارموني» يستكمل رحلته البحرية لمصر بميناء الغردقة

يغادر اليخت HARMONY “هارموني” ميناء بورسعيد السياحي مساء اليوم فى طريقه إلى ميناء الغردقة لاستكمال الرحلة البحرية قادما من ميناء بيريوس ، ويرفع اليخت اليخت علم اليونان ويبلغ عدد طاقمه 20 بحارا ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد ، ومن المقرر أن يتم صعود 15 سائحا من جنسيات مختلفة على اليخت بعد الانتهاء من زيارة معالم ومتاحف القاهرة الأثرية.

. تم بناء اليخت وتدشينه عام 2009 وتم تجديده فى 2017 ويتكون من 3 طوابق بإجمالى 25 غرفة تتسع لـ 49 فردا ، يوفر إقامة عصرية ويضم حمام سباحة ومطعم وصالة ومكتبة و “SUN DECK” للاستمتاع بأشعة الشمس

وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الميناء يشهد انتعاش حركة السياحة التى تمر بها موانئ المنطقة من خلال الرحلات البحرية ووسط توجيهات الدولة بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية وفي إطار البرنامج المتكامل لاستقطاب السفن السياحية إلى موانىء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

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محافظ بورسعيد يناقش الاستعدادات لاستقبال السفن السياحية

من جانبه، عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا، بديوان عام المحافظة، لمناقشة الإجراءات التنسيقية لاستقبال عدد من البواخر السياحية بميناء بورسعيد، وذلك ضمن سلسلة من البواخر السياحية التي تزور ميناء محافظة بورسعيد مؤخرا.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية التنسيق والإعداد الجيد لاستقبال البواخر السياحية، وذلك لما تمثله من أهمية في إبراز الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتسهم في إحداث الترويج السياحي المنشود.

ولفت المحافظ إلى أن البواخر التي سوف تزور ميناء بورسعيد ستكون محملة بالعديد من السائحين، ويجب التنسيق بين جميع الجهات لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات ببورسعيد لإحداث رواج سياحي يساهم في عودة بورسعيد لمكانتها الرائدة ووضعها على خريطة السياحة العالمية، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لتنشيط السياحة بالدولة المصرية و عودة الازدهار السياحي لمصر بين دول العالم.

وفي هذا الشأن، وجه اللواء عادل الغضبان، بالتنسيق التام ببن الجهات السياحية والأمنية والتنفيذية لاستقبال البواخر السياحية، و وجه مسئولي السياحة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمختصة لتوفير كافة التسهيلات للسائحين خلال التنقلات داخل وخارج المحافظة، كما وجه برفع كفاءة المناطق والمزارات السياحية والفنادق والقرى السياحية بالمحافظة.

كما وجه محافظ بورسعيد بإعداد برنامج لزيارة المعالم السياحية و الأثرية ببورسعيد مثل الأسواق وجبال الملح والحدائق والمتاحف، وذلك للترويج لمحافظة بورسعيد، وجذب السائحين من مختلف دول العالم.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة تمتلك العديد من المقاصد السياحية، ولابد من الترويج السياحي الجيد لهذه المقاصد من أجل جذب السائحين مرة أخرى لها، لافتا إلى أن تنشيط السياحة يعود بالنفع على أبناء بورسعيد في جميع المجالات، وتساهم في الازدهار الاقتصادي للمحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على تحقيق الواجهة المشرفة لمحافظة بورسعيد، و توفير أقصى درجات الأمن والأمان للسائحين خلال زيارتهم للمحافظة، مع توفير كافة الخدمات و سبل الراحة خلال التنقل داخل المحافظة، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لجميع الجهات المسئولة عن استقبال البواخر السياحية.