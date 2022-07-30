اليانصيب الأمريكي يعلن الفائز بجائزة قدرها 1.33 مليار دولار

قالت شبكة روسيا اليوم، السبت، إن منظمي اليانصيب الأمريكي أعلنوا أن مواطنا من ولاية إلينوي ربح الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 1.33 مليار دولار.

ويحمل الفائز تذكرة تم شراؤها في ولاية إلينوي، تتطابق أرقام بطاقته مع جميع الأرقام الستة المطلوبة للفوز بالجائزة الكبرى البالغة 1.337 مليار دولار.

يذكر أن مقدار الجائزة الكبرى الذي تم ربحه هو ثاني أكبر مبلغ في تاريخ يانصيب Mega Millions خلال عشرين عاما.

وتم تسجيل الرقم القياسي في عام 2018، عندما ربح حامل تذكرة تم شراؤها في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية أكثر من مليار ونصف المليار دولار، وفق روسيا اليوم.