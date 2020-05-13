«الياسمين القابضة» ترجئ طرح وحدات مولات الإسكندرية بسبب «كورونا»



أرجأت شركة الياسمين القابضة طرح بيع وتأجير وحدات المولات التجارية التابعة لها فى محافظة الإسكندرية، والتى تبلغ استثماراتها نحو 720 مليون جنيه، فى ظل تأثر مناخ الاستثمار بالتبعات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وتأسست «الياسمين القابضة» عام 1994 برأسمال 150 مليون جنيه، وتعمل فى الاستثمارات المالية والاستثمار المباشر، وتأسيس الشركات وتملك شركة العربية لإدارة الأصول العقارية «أرامكو».

وقال مصطفى أمين، رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو» العقارية ، إنها انتهت من أعمال إنشاء وتشطيب وحدات مول الياسمين فى شارع صفية زغلول بالإسكندرية على مساحة 12 ألف متر، وكان من المفترض بدء طرحها للتأجير والبيع خلال الربع الأول من العام الجارى، ولكن تم إرجاء الأمر لحين اتضاح الرؤية حول مستقبل أزمة كورونا.

وأشار – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إلى أن المول يتكون من 3 أدوار ويضم مطاعم ودور عرض سينمائى، بجانب المحلات التجارية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية 450 مليون جنيه، ومن المخطط طرح %30 من وحداته للبيع ، والباقى سيتم تأجيره.

وأكد أن الشركة تلقت طلبات من عدة شركات تجارية بهدف الحصول على وحدات فى المول، ويتم حاليا دراسة تلك الملفات، ولكن لن يتم البت فيها قبل انتهاء أزمة فيروس كورونا، أو انتهاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى الفيروس ومنها إغلاق المحلات والمولات التجارية فى تمام الخامسة مساء.

وتطرق إلى مشروع آخر للشركة فى منطقة شارع الإبراهيمية بوسط الإسكندرية، وهو مول تجارى مقام على أرض تم شراؤها من شركة المعمورة السياحية، وتم إنشاء المول بالفعل على مساحة 10 آلاف متر، ويتكون من دورين، وبلغت تكلفة الاستثمارية 220 مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة طرحت جزءا من المول للإيجار، وبالفعل تم تأجير عدة وحدات لصالح بعض الشركات والعملاء، لكن مع تزايد أزمة كورونا، وافقت الشركة على عدم سداد المؤجرين لأى مبالغ أو إيجار بداية من 15 مارس الماضى، ولحين انتهاء جائحة كورونا.

وتابع: «الشركة راعت مساندة المؤجرين فى تلك الفترة، خاصة وأن التأجير تم قبل فترة قليلة من أزمة فيروس كورونا، الذى أدى لتوقف المبيعات فى بعض الأنشطة».

وعن المول الثالث، قال إنه يقع فى منطقة وسط البلد بالإسكندرية، ويقام على مساحة 1500 متر ويبلغ حجم استثماراته 45 مليون جنيه، وتم الانتهاء من كافة أعمال التشطيب، وتنتظر الشركة تحسن الظروف الاستثمارية لطرح وحداته للإيجار على العملاء الراغبين.

ورأى أن تركز الشاط العقارى فى المشروعات التجارية والمولات أمر جيد فى ظل حاجة محافظة الإسكندرية لهذا النوع من الاستثمارات، بخلاف القاهرة الكبرى والتى وصلت إلى مرحلة تخمة فى المولات التجارية، مما يقلل من العائد الاستثمارى.

وأوضح أن الشركة دخلت فى مفاوضات جادة منذ فترة لشراء مول تجارى تحت الإنشاء فى منطقة الشيخ زايد، فى خطة لاختراق المجال العقارى فى القاهرة الكبرى، لكن المفاوضات بين الأطراف لم تكتمل بسبب تزايد سلبيات فيروس كورونا، والرغبة فى الانتظار والتمهل لحين اتضاح الرؤية المستقبلية.

ورأى أن الفترة الحالية قد تكون مناسبة لزيادة فاعلية نشاط الاستثمار العقارى فى ظل حاجة الشركات لإطلاق مزيد من المشروعات، بخلاف الاستفادة من المبادرات الحكومية والبنكية لدعم الشركات العاملة فى المجال وتقديم قروض ميسرة، لكن قرار إيقاف تراخيص الإنشاء والبناء يعتبر التحدى الأبرز أمام الشركات العقارية.

وحول تأثير كورونا على مستهدفات العام الجارى للشركة، أشار «أمين» إلى أنها تتوقع تحقيق %25 فقط من مستهدفاتها فى العام الحالى، فى ظل توقف طروحات تأجير الوحدات فى المولات.

وتطرق إلى تملك الشركة لقطعتى أرض فى مدينة برج العرب بمساحة 100 ألف متر لكل قطعة، ومن المنتظر إنشاء مشروعات سكنية متكاملة عليها، وسيتم الشروع فى التنفيذ ووضع خطط التصميم خلال العام المقبل.

فى سياق متصل، أكد «أمين» اهتمام «الياسمين القابضة»، بإضافة نشاط التأجير التمويلى، باعتباره من الأنشطة المكملة للشركة، والذى سيعزز قدرتها على تأجير وحدات تجارية فى المولات، من خلال التعاقد مع عملاء على شراء محل لم يتم تشطيبه بعد عبر آلية التأجير التمويلى.

ولفت إلى أن «الياسمين» تأمل فى أن تكون أول شركة متخصصة فى التأجير التمويلى من خارج القاهرة الكبرى، بجانب تقديم الخدمة بالكيانات المتواجدة فى السوق السكندرية، مع التركيز على تقسيط الوحدات فى المبانى الإدارية والتجارية.

ولفت إلى أن الياسمين القابضة دخلت فى مفاوضات جادة منذ فترة مع إحدى شركات التأجير التمويلى للاستحواذ عليها، ولكنها أوقفت الخطوة نظراً لحاجة الكيان المستهدف لإجراء عملية توفيق أوضاع مع القانون الأخير للتأجير التمويلى، ولكنه رهن توقع توقيت إضافة الآلية الجديدة، بانتهاء أزمة كورونا.

وأشار إلى أن نشاط التأجير التمويلى سيكون متوافقا مع الخطة الاستثمارية للذراع العقارية بالياسمين، خاصة وأن الشركة تركز على تأجير النسبة الأكبر من وحدات المولات، بخلاف بيع نسبة قليلة، وهو ما قد يتم توفيره للعميل بالاستفادة من الدور التمويلى لشركة التأجير.

وأكد أن شركته مهتمة بتعزيز استثماراتها فى شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، نظرًا لأهميتها ضمن محفظة «الياسمين القابضة»، بجانب مساندة إدارة الزيوت المستخلصة فى سياستها التوسعية وإضافة مزيد من الأنشطة للشركة، وعلى رأسها استغلال أراضيها ضمن الاستثمار العقارى.

وفى يونيو الماضى، أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن زيادة نسبة مساهمة شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية، لتصل إلى %10.1 عبر شراء 532 ألف سهم، فى صفقة بلغت قيمتها 532 ألف جنيه، بسعر 1.282 جنيه للسهم.

ونشرت «المال» سابقًا أن شركة الزيوت المستخلصة تدرس إقامة مشروع عقارى على أرض أحد المصانع التابعة بالإسكندرية، فى ظل توقف العمل به، بجانب وقوعه قرب المشروع القومى لمحور المحمودية، بعدما وافق مجلس الإدارة فى أبريل الماضى، على إضافة نشاط استثمار عقارى.

وحول إمكانية الاستثمار العقارى فى تلك المناطق، قال «أمين» إن الشركة تدرس كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، ومنها المخطط النهائى لتطوير محور المحمودية، الذى سيتم دراسته وكيفية الاستثمار العقارى به.

وأوضح أن الشركة لا تهتم بالاستثمار فى المدن الجديدة التى تتطلب نموذجا مختلفاً من شركات التطوير العقارى.

وأشار إلى أن شركته اعتمدت على الموارد الذاتية فى تمويل توسعاتها ومشروعاتها السابقة، فى ظل عدم الرغبة فى الحصول على قروض بنكية قد تمثل عبئا عليها فى مرحلة لاحقة.