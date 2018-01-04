الياسمين القابضة تدرس إضافة نشاط التأجير التمويلى

❏ أمين: التركيز على تفعيل ذراع رعاية القيد فى بورصة النيل شريف عمر تدرس شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية إضافة نشاط التأجير التمويلى فى 2018، كما تخطط لتدشين ذراع رعاية قيد الشركات فى بورصة النيل. قال مصطفى أمين، رئيس مجلس إدارة «الياسمين»، إن شركته بدأت إعداد دراسات لإضافة ن

❏ أمين: التركيز على تفعيل ذراع رعاية القيد فى بورصة النيل

شريف عمر

تدرس شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية إضافة نشاط التأجير التمويلى فى 2018، كما تخطط لتدشين ذراع رعاية قيد الشركات فى بورصة النيل.

قال مصطفى أمين، رئيس مجلس إدارة «الياسمين»، إن شركته بدأت إعداد دراسات لإضافة نشاط التأجير التمويلى، وذلك بهدف التركيز على الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجال المبانى الإدارية والتجارية، والتى تشهد توسعاً فى السوق السكندرية.

وكان محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد صرح مؤخراً بارتفاع قيمة عقود نشاط التأجير التمويلى المحققة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر2017 لتصل قيمتها إلى 19.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 14.9 مليار عن الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة زيادة %28.7، بينما انخفض عدد العقود إلى 1373عقد مقارنة بـ 1783 عقد خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وتأسست الياسمين القابضة عام 1994، وتعمل فى مجال الاستثمارات المالية والاستثمار المباشر، وتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، ولديها رخص لقيد الشركات الصغيرة فى بورصة النيل، بالإضافة لنشاط أمناء الحفظ والسمسرة، ويبلغ رأسمالها 120 مليون جنيه.

وعلى صعيد آخر، أشار أمين الى أن الشركة ستركز فى المرحلة المقبلة على تنشيط رخصة رعاية قيد الشركات صغيرة الحجم فى بورصة النيل، من خلال البحث عن الشركات التى تملك فرصاً للنمو والاستحواذ على حصة بها قبل التقدم للقيد فى النيل، او من خلال رعاية قيدها مباشرة فى السوق الصغيرة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الياسمين القابضة، أن بورصة النيل من أبرز الجهات التمويلية للشركات صغيرة الحجم، والتى يجب رعايتها والعمل على تنميتها باستمرار.

وتملك الياسمين القابضة شركة للسمسرة فى الأوراق المالية برأسمال 38 مليون جنيه، وتمتلك فرعين فى الإسكندرية والدقى، كما تملك الشركة العربية لإدارة الأصول العقارية، برأسمال 20 مليونًا، والتى تتولى إدارة المشروعات العقارية للشركة القابضة، ومنها مولان بالإسكندرية.

وكانت «المال» قد نشرت فى السابق استحواذ «الياسمين» على إحدى الشركات العقارية التى تملك قطعة أرض مساحتها 100 ألف متر فى منطقة برج العرب بالإسكندرية، بقيمة إجمالية للصفقة 38 مليون جنيه، بهدف إنشاء مشروع سكنى، مع استمرار الشركة فى التركيز على نشاط الاستثمار المباشر فى القطاع العقارى بمنطقة الإسكندرية باعتباره أحد القطاعات الرائدة بالإسكندرية، وخلق مصدر جديد للإيرادات بجانب سوق المال.