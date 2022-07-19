اليابان والصين تقلصان حيازاتهما من سندات الخزانة الأمريكية لأدنى مستوى في عدة أعوام

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية أن اليابان والصين خفضتا حيازاتهما من سندات الخزانة الأمريكية في مايو إلى أدنى مستويات في عدة أعوام، بحسب وكالة رويترز.

وأشارت البيانات إلى أن حيازات اليابان تراجعت إلى 1.212 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2020 عندما كان رصيد البلاد من سندات الخزانة الأمريكية 1.211 تريليون دولار. وفي أبريل بلغت حيازات اليابان 1.218 تريليون دولار.

هبوط حيازات الصين من السندات الأمريكية إلى 980.8 مليار دولار في مايو

وأظهرت البيانات أن حيازات الصين من الدين الحكومي الأمريكي هبطت إلى 980.8 مليار دولار في مايو ، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2010 عندما كانت تلك الحيازات 843.7 مليار دولار. وفي أبريل بلغت حيازات الصين 1.003 تريليون دولار.

وقلًص ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية لسادس شهر على التوالي.

وبالرغم من أن الصين واليابان باعتا سندات خزانة أمريكية في مايو فإن العوائد تراجعت. وبدأ عائد سندات الخزانة القياسية التي مدتها عشر سنوات شهر مايو أيار عند 2.996 % وانخفض حوالي 15 نقطة أساس إلى 2.844 % بحلول نهاية الشهر.

هبوط إجمالي الحيازات الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 7.421 تريليون دولار في مايو

وهبط إجمالي الحيازات الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 7.421 تريليون دولار في مايو ، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2021 وانخفاضا من 7.455 تريليون دولار في أبريل.

وفي فئات أخرى من الأصول، باع الأجانب أسهما أمريكية بقيمة 9.15 مليار دولار في خامس شهر على التوالي من التخارج، بعد مبيعات بلغت 7.04 مليار دولار في أبريل.

واستقطبت سندات الشركات الأمريكية تدفقات في مايو بلغت 4.46 مليار دولار مقارنة مع تدفقات بقيمة 22.5 مليار دولار في الشهر السابق. وكان الأجانب مشتريا صافيا لسندات الشركات الأمريكية لخمسة أشهر متتالية.

سندات الخزانة الأمريكية تتكبد 11% خسائر خلال النصف الأول

وتكبدت سندات الخزانة الأمريكية، والتي تعد المعيار العالمي للدخل الثابت، خسائر إجمالية خلال النصف الأول بلغت 11%، مما يجعلها تمر بأسوأ عام لها على الإطلاق، وفقًا لمؤشر ICE بنك أوف أمريكا الذي يتتبع سندات الخزانة لأجل 7 إلى 10 أعوام منذ عام 1973.

يمثل هذا أيضًا أسوأ أداء في النصف الأول منذ عام 1788، حسب تقديرات دويتشه بنك.

وتراجعت السندات الألمانية بنسبة 12.5% والسندات الحكومية الإجمالية لمنطقة اليورو بنسبة 13%، وتظهر مؤشرات ICE بنك أف أمريكا للسندات التي تتراوح مدتها بين سبع وعشر سنوات تراجعها إلى مستويات عام 1986.

كما أن سندات الشركات الأمريكية والأوروبية ذات التصنيف الأعلى تراجعت بشدة، حيث انخفضت بنسبة 14% و 12.5% على التوالي، لتلامس أعلى مستويات خسائرها المسجلة في عام 1997.

وقد عانى أقرانهم “غير المرغوب فيهم” – والمصنفين على أنهم استثمار فرعي – من أسوأ انخفاض لهم منذ عام 2008.

لقد صدمت هذه التحركات المحللين والمستثمرين، مما أجبرهم على مراجعة التوقعات بشكل متكرر. في حين أنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك، يشير معظمهم إلى أن الأسوأ قد انتهى بالنسبة لسندات الخزانة الأمريكية.