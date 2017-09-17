اليابان تلغى 800 رحلة جوية جراء العاصفة تاليم

وكالات:ألغت اليابان ما يقرب من 800 رحلة جوية، اليوم الأحد، وخاصة الرحلات من وإلى مدينتى كيوشو وشيكوكو، بعدما اجتاحت العاصفة الاستوائية القوية (تاليم) المدينتين ، ومن المتوقع أن تمر فى الجزء الغربى من اليابان.ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة ا

وكالات:

ألغت اليابان ما يقرب من 800 رحلة جوية، اليوم الأحد، وخاصة الرحلات من وإلى مدينتى كيوشو وشيكوكو، بعدما اجتاحت العاصفة الاستوائية القوية (تاليم) المدينتين ، ومن المتوقع أن تمر فى الجزء الغربى من اليابان.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة الإستوائية (تاليم) اجتاحت محافظة كاجوشيما قبل الظهر ومحافظة كوتشى ، وبلغ مستوى الأمطار فى مدينتى تسوكومى وسائيكى بمحافظة أويتا أكثر من 100 ملليمتر فى الساعة.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية أن تتسبب العاصفة فى هطول أمطار غزيرة فى أرجاء البلاد حتى يوم الإثنين ، وأصدرت الكثير من البلديات فى كيوشو وشيكوكو أوامر إجلاء.