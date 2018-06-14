اليابان تكمل عقد منتخبات المونديال في روسيا

علي المصري قبل يوم واحد على المباراة الافتتاحية للبطولة، وصل المنتخب الياباني لكرة القدم إلى مدينة كازان، ليكتمل وصول جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 إلى روسيا. ووصل المنتخب الياباني، مساء أمس الأربعاء، بقيادة نجمه الكبير ماكوتو هاسيبي إلى كازان التي يقع فيها مقر إقامة الفريق خلا



علي المصري

قبل يوم واحد على المباراة الافتتاحية للبطولة، وصل المنتخب الياباني لكرة القدم إلى مدينة كازان، ليكتمل وصول جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 إلى روسيا.

ووصل المنتخب الياباني، مساء أمس الأربعاء، بقيادة نجمه الكبير ماكوتو هاسيبي إلى كازان التي يقع فيها مقر إقامة الفريق خلال مشاركته في المونديال الروسي.

ويخوض الفريق، اليوم الخميس، أول تدريباته في روسيا حيث سيسمح فيه بحضور وسائل الإعلام والجماهير.

وكان المنتخب الياباني قد أكمل عقد مبارياته الودية استعدادا للمونديال بالفوز الكبير بنتيجة 4-2 على منتخب باراجواي، أمس الأول الثلاثاء، ليكون أول فوز يحققه الفريق في المباريات التي خاضها تحت قيادة مدربه الحالي أكيرا نيشينو الذي تولى المسؤولية في أبريل الماضي خلفا للمدرب المقال البوسني وحيد خليلوزيتش.

ويستهل المنتخب الياباني مسيرته في المونديال الروسي بلقاء نظيره الكولومبي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالدور الأول للبطولة، والتي تضم معهما منتخبي بولندا والسنغال.