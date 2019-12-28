اليابان تقرر منح 50 ألف شخص تذاكر طيران مجانية

يرتقب أن تبدأ الخطوط الجوية في اليابان في قبول الطلبات في أواخر فبراير، مع منح تذاكر طيران مجانية على أساس الأسبقية، ضمن خطة للترويج للمناطق الريفية

قررت الخطوط الجوية اليابانية منح 50 ألف شخص سيزورن اليابان الصيف المقبل، أن يحصل على تذكرة طيران محلية مجانية ذهابا وإيابا، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية.

اليابان تسعى لجذب زوار للمناطق الريقية

وقالت الخطوط الجوية اليابانية، أنها ستطلق حملة لتقديم تذاكر طيران محلية مجانية ذهابا وإيابا لما يقارب 50 ألف أجنبي يزورون اليابان في الصيف المقبل.

وتراهن هذه المبادرة على تشجيع الأشخاص الذين يزورون اليابان، خلال أولمبياد طوكيو 2020، على السفر إلى المناطق الريفية في البلاد لتجربة مناطق الجذب المحلية.

الخطوط الجوية اليابانية ستبدأ في قبول الطلبات أوخر فبراير

ويشمل هذا البرنامج، الأعضاء الخارجيين من برنامج الأميال للخطوط الجوية اليابانية الذين سيقيمون في اليابان بين يوليو وسبتمبر من العام المقبل.

وستبدأ الخطوط الجوية اليابانية في قبول الطلبات في أواخر فبراير، مع منح التذاكر المجانية على أساس الأسبقية.

وسيطلب من المتقدمين اختيار مطار طوكيو الدولي في هانيدا أو مطار أوساكا الدولي أو مطار كانساي الدولي كنقطة انطلاق واختيار مواعيد السفر المفضلة.

وسيتم منحهم بعد ذلك تذاكر الطيران التي ستأخذهم من وإلى جهة يتم اختيارهم بواسطة الخطوط الجوية اليابانية من بين أربعة أماكن مرشحة.