اليابان تقدم مليون دولار للنازحين من السودان إلى مصر

قررت حكومة اليابان تقديم مليون دولار أمريكي كمساعدة طارئة من خلال المنظمات الدولية للتخفيف من معاناة النازحين والعائدين الذين أجبروا بالقوة على الفرار من السودان إلى مصر بسبب الاشتباكات المسلحة في السودان، وفق بيان وزعته سفارة اليابان بالقاهرة.

وأضاف البيان ان حكومة اليابان ستقدم 3.5 مليون دولار أمريكي للنازحين والعائدين في الدول المجاورة للسودان (مصر وتشاد وجنوب السودان)، منها مليون دولار مخصصة للموجودين في مصر، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

في مصر، بموجب هذه المنحة الطارئة، سيتلقى حوالي 150.000 شخص مساعدات غذائية من خلال برنامج الأغذية العالمي (WFP) وسيتلقى حوالي 80.000 شخص المواد غير الغذائية الأساسية مثل حقائب الأدوات الصحية والمياه من خلال مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR).

هذه المنحة الطارئة هي بمثابة التنفيذ الملموس للتصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء السيد كيشيدا خلال زيارته لمصر في أبريل الماضي بأن “اليابان مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية طارئة للنازحين في الدول المجاورة للسودان”،وفقا للبيانات.

وبحسب البيان، تعتزم حكومة اليابان دعم جهود مصر لحماية النازحين والعائدين من خلال هذه المساعدة في التعاون المستمر مع الدول المعنية.