اليابان تقدم مساعدات إنسانية لغزة بقيمة 75 مليون دولار

أعلنت سفارة اليابان بالقاهرة ، أنه تم نقل وإيصال إمدادات الإغاثة مثل الخيام والبطاطين وما إلى ذلك، إلى مطار العريش.

وأضافت السفارة في بيان اليوم أنه سيتم توزيعها على الفلسطينين في قطاع غزة من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة ولاجئى فلسطين بالشرق الأدنى”الأونروا” وجمعية الهلال الأحمر الفىسطيني.

وأشارت إلى أنه وفي ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، أعلنت الحكومة اليابانية عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 65 مليون دولار أمريكي لفلسطين، إلى جانب المساعدات الإنسانية الطارئة بقيمة 10 ملايين دولار التي تم إقرارها بالفعل.

وتابعت إن حكومة اليابان ستواصل العمل مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية من أجل تقديم الدعم بشكل سريع في المستقبل وفقا للاحتياجات المحلية من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.