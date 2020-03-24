سيــارات

اليابان تقتنص المركز الثانى.. وإنتاج البرازيل ينمو 2.5%

فئة الركوب تتراجع دوليا %6.4
المال - خاص 6:31 ص, الثلاثاء, 24 مارس 20 6:31 ص, الثلاثاء, 24 مارس 20

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تراجع إنتاج العالم من سيارات الركوب %6.4 نهاية العام الماضى، ليسجل 67.1 مليون سيارة، مقابل 71.7 مليون مركبة تم تصنيعها على مدار 2018، طبقًا للبيانات والإحصاءات الصادرة عن رابطة مصنعى السيارات العالمية «OICA».

أشار البيان إلى تربع الصين على قمة الدول الأعلى إنتاجًا لسيارات الركوب خلال 2019، بعد تصنيعها 21.3 مليون سيارة، بتراجع %9.2 عن معدلات الإنتاج خلال 2018.

جاءت اليابان لتستحوذ على المركز الثانى خلال العام الماضى، بإجمالى 8.3 مليون سيارة، بتراجع %0.4.

حصدت ألمانيا المركز الثالث فى القائمة بإنتاجها 4.7 مليون سيارة ركوب خلال العام الماضى، بتراجع عن معدلات إنتاج 2018، بنسبة تصل إلى %9.

فى المركز الرابع جاءت الهند، بإنتاجها 3.6 مليون سيارة خلال 2019، بتراجع %10.1 عن معدلات تصنيع السيارات الركوب بها خلال 2018.

حلت كوريا الجنوبية فى المركز الخامس رغم تراجع معدلات التصنيع بها بنسبة تصل إلى %1.3، بإجمالى 3.6 مليون سيارة.

أظهر البيان احتلال الولايات المتحدة الأمريكية المركز السادس فى القائمة، بإنتاجها 2.5 مليون سيارة خلال 2019، بتراجع %9.8 عن معدلات 2018.

فى المركز السابع جاءت البرازيل، التى حققت نموًا خلال العام الماضى بنحو %2.5، بإجمالى 2.4 مليون سيارة.

احتلت إسبانيا المركز الثامن بإجمالى 2.2 مليون سيارة بتراجع %0.9 وفى المركز التاسع فرنسا، التى هبط إنتاجها من السيارات خلال 2019، بنسبة %5.5 بإجمالى 1.7 مليون سيارة.

أشار التقرير إلى أن روسيا جاءت فى المركز العاشر رغم هبوط إنتاجها من سيارات الركوب بنسبة %2.6 بإجمالى 1.5 مليون سيارة.

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بقلم المال - خاص

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