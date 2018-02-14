اليابان تقبل 20 من بين 20 ألف طالب لجوء سياسي

منهم 5 مصريين و5 سوريينخالد بدر الدينوافقت حكومة اليابان على قبول 20 شخصا منهم 5 مصريين و 5 سوريين من طالبى اللجوء السياسى الذين بلغ عددهم 19 ألف و 628 من مواطنى العديد من دول العالم الذين تقدموا لوزارة الهجرة اليابانية العام الماضى. ورفضت وزارة الهجرة اليابانية الإفصاح عن الأشخاص الثماني

منهم 5 مصريين و5 سوريين

خالد بدر الدين

وافقت حكومة اليابان على قبول 20 شخصا منهم 5 مصريين و 5 سوريين من طالبى اللجوء السياسى الذين بلغ عددهم 19 ألف و 628 من مواطنى العديد من دول العالم الذين تقدموا لوزارة الهجرة اليابانية العام الماضى.

ورفضت وزارة الهجرة اليابانية الإفصاح عن الأشخاص الثمانية الآخرون الذين منحتهم حق اللجوء السياسى لدواع أمنية بزعم أنه يمكن التعرف عليهم بسهولة مما يعرضهم للخطر.

وذكرت وكالة رويترز إن عدد طالبى اللجوء السياسى لليابان قفز بحوالى 80 % العام الماضى ولكنه هبط بحوالى 50 % فى يناير الماضى بالمقارنة مع شهر ديسمبر.

وأكدت وزارة الهجرة اليابانية إن حوالى 25 % من طالبى اللجوء السياسى العام الماضى كانوا من الفلبين ويأتى فى المركز الثانى مواطني فيتنام ثم سريلانكا وإنها وافقت فى عام 2016 على قبول 28 شخصا فقط.

ويرى إيرى إيشيكاوا المسئول فى اتحاد اللاجئين اليابانيين إن العدد الذى تقبله وزارة الهجرة كل سنة ضئيل جدا وأنها يجب أن ترفعه كثيرا ولاسيما أن سكان اليابان يتجهون نحو الشيخوخة و أن القوة العاملة فى انكماش مستمر..