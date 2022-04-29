اليابان تعلن منح المهندس إبراهيم العربي وسام الشمس المشرقة

أعلنت حكومة اليابان عن منح وسام الشمس المشرقة – نجم ذهبي وفضي، لرئيس مجلس الأعمال المصري –الياباني، المهندس إبراهيم العربي، وسفير مصر لدى اليابان سابقًا، السفير هشام بدر.



ويمنح الوسام رفيع المستوى للذين حققوا إنجازات بارزة داخل اليابان والمجتمع الدولي، ويعود تاريخ هذا الوسام إلى ما يقرب من 150 عاما. ويأتي هذا التتويج بالوسام لما قام به المهندس إبراهيم العربي والسفير هشام بدر من إسهامات بارزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر وتوطيد علاقات الصداقة والنوايا الحسنة بين البلدين، حسب بيان السفارة اليابانية في القاهرة.

وأضاف البيان، لقد ساهم المهندس إبراهيم العربي بصفته رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبصفته رئيس مجلس الأعمال المصري –الياباني، في التطوير المتواصل للعلاقات التجارية بين البلدين من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع المنظمة اليابانية المناظرة، ومن خلال توفير فرص للتبادل بين دوائر الأعمال اليابانية والمصرية. كما ساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين اليابان ومصر على مدى سنوات طويلة من خلال الدعم والتحالفات مع الشركات اليابانية في أعمال إنتاج الأجهزة المنزلية الخاصة بالشركة.

وأضاف البيان بالنسبة للسفير هشام بدر، فقد عمل كدبلوماسي في اليابان على مدى مرتين، حيث عمل في المرة الثانية كسفير لمصر لدى اليابان ما بين عام 2003 وحتى عام 2007. حيث كان له نشاط ملحوظ في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة، وذلك بالاستفادة من تحدثه للغة اليابانية بطلاقة، كما صدرت له بعض الكتب باللغة اليابانية. وقد أسفر هذا النشاط الملحوظ عن تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين، وبالتالي مع الشرق الأوسط ككل.

وأعرب السفير أوكا، سفير اليابان لدى مصر عن شكره وتقديره تجاه ما قاما به من إنجازات، كما عبر عن سعادته بأن العلاقات اليابانية –المصرية قد أحرزت تقدمًا كبيرًا نتيجة لما قاما به من نشاطات.