اليابان تعلن عن أكبر زيادة على الإطلاق في الحد الأدنى للأجور

رفعت اليابان المتوسط المرجح للحد الأدنى للأجور في الساعة بواقع 41 ين ياباني في العام المالي 2023، حسبما نشرته وكالة رويترز.

ووصفت اللجنة الفرعية التابعة للمجلس المركزي للحد الأدنى للأجور في اليابان – وهي هيئة استشارية لوزير الصحة والعمل والرفاهية، هذه الزيادة بأنها الأكبر على الإطلاق منذ اعتماد الطريقة الحالية للإشارة إلى الأجور على أساس الساعة، حيث إنها جاءت أعلى بكثير من الزيادة بمقدار 31 يوان التي تم الإعلان عنها في السنة المالية السابقة، وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجور داخل اليابان إلى 1,002 ين بالساعة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص بنك اليابان وجهوده المبذولة لتحقيق ارتفاع الأجور المستدام للمساعدة في ترسيخ التضخم بشكل مستدام عند أو فوق هدف بنك اليابان البالغ 2%.

وكانت البيانات الأخيرة قد أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين قد جاء أعلى بكثير من 2%، كما جاء التضخم الأساسي بالفعل بما يزيد عن ضعف ذلك، لكن بنك اليابان لا يزال يصر على أن ارتفاع أجور الحالي قد يكون مؤقتا فقط.

ووفقا للبيانات، جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسية اليابانية أعلى من 4% مرة أخرى ، لتصل إلى 4.3% خلال شهر يوليو الماضي.