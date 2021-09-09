اليابان تعتذر عن استضافة كأس العالم للأندية 2021

اعتذر الاتحاد الياباني لكرة القدم، بشكل رسمي، عن استضافته لبطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي يُشارك فيها الأهلي ممُثل قارة إفريقيا، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا، وعدم سيطرة الحكومة اليابانية على هذا الوباء.

وقال الاتحاد الياباني لكرة القدم، خلال بيان رسمي: «نتخلى عن حقنا في استضافة كأس العالم للأندية هذا العام بعد مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لن ننظم البطولة بسبب الظروف الجديدة لجائحة فيروس كورونا في البلاد».

وأضاف: «يريد الاتحاد الدولي لكرة القدم حضور المشجعين للبطولات التي تقام تحت تنظيمه، وهو ما من الصعب حدوثه في اليابان، إذ أن البلاد تمر بالموجة الخامسة من فيروس الإصابات بفيروس كورونا مع قلة نسبة التطعيمات».

من جانبه، أعلن ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، استعداد بلاده لاستضافة مونديال الأندية، حال تعذر اليابان عن ذلك، إلا أن الفيفا أخبر الأول بأن هناك دولة بديلة ستنظم المسابقة حال تعذر تنظيمها من جانب المسئولين في اليابان.

وتعد قطر هي البديل الأقرب لاستضافة البطولة في حال سحب التنظيم من اليابان، باعتبار أن قطر قد استضافت النسخة الماضية بنجاح وبحضور الجماهير.