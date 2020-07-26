اقتصاد وأسواق

اليابان تطالب الشركات بعمل 70% من موظفيها من المنازل وحظر حفلات الشرب

نسبة مستخدمي وسائل النقل انخفضت بما يتراوح بين 20 و30% عن المستويات السابقة
المال - خاص 1:21 ص, الأثنين, 27 يوليو 20 1:21 ص, الأثنين, 27 يوليو 20

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أعلنت اليابان أنها ستطالب الشركات بضمان أن يعمل 70% من موظفيها من المنزل، وألا تنظم تجمعات واسعة تشمل حفلات الشرب.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن صحيفة (جابان تايمز) في نسختها باللغة الإنجليزية.

وقال وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا،الذي يقود جهود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، إن الحكومة تتخذ هذا الإجراء في الوقت الذي تشهد فيه الدولة الأسيوية زيادة في عدد إصابات كورونا في كافة أنحاء البلاد.

وأشار الوزير إلى أن نسبة مستخدمي وسائل النقل انخفضت بما يتراوح بين 20 و30% عن المستويات السابقة لكنها شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا إلى حوالي 70%.

وأكد أن الشركات يجب ألا تتراجع إلى الوراء لكن يتعين عليها الحفاظ على العمل عن بعد بمختلف السبل.

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بقلم المال - خاص

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