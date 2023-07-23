اليابان تسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية باقتصادية قناة السويس

أكد سفير اليابان في مصر، أوكا هيروشي حرص المزيد من الشركات والمؤسسات في بلاده على المضي قدما في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال استقبال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سفير اليابان ، ووفد لجنة الأراضي والبنية التحتية التحتية والنقل والسياحة بمجلس النواب الياباني، برئاسة كيهارا مينورو، رئيس اللجنة.

وكان في استقبالهم من جانب وليد يوسف، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج.

وقالت المنطقة الاقتصادية في بيان، اليوم: أكد السفير الياباني خلال الزيارة على عمق العلاقات المصرية اليابانية والتطور اللافت الذي تشهده مؤخرًا خاصة في ظل الجولة الترويجية الناجحة لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعاصمة اليابانية طوكيو في أبريل الماضي.

واضاف، فتحت الجولة الباب أمام مجتمع المال والأعمال الياباني للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى المنطقة الاقتصادية في قطاعات حيوية مثل قطاع السيارات والصناعات المغذية، وأيضًا قطاع الوقود الأخضر وتموين السفن به، مشيرا إلى الطلب المتنامي عالميًّا على مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة أعباء التغيرات المناخية شديدة الخطورة.

وأضافت المنطقة في البيان، أن الزيارة جاءت في إطار رغبة وفد مجلس النواب الياباني في تعزيز التعاون في مجالات النقل والسياحة وتطوير البنية التحتية، والتعرف عن قرب على جهود المنطقة الاقتصادية في سبيل تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على جانبي المجرى الملاحي لقناة السويس التي تعد شريان التجارة الدولية.

وخلال اللقاء قدم ممثلو المنطقة الاقتصادية عرضا تناول أبرز مقومات المنطقة الاقتصادية من 6 موانئ تابعة تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، و4 مناطق صناعية تتنوع القطاعات الصناعية واللوجستية فيها.

كما تم التأكيد أن التكامل بين الموانئ التابعة للهيئة، والمناطق الصناعية يحقق أفضلية تنافسية لمستثمري الهيئة من خلال الوصول لمختلف الأسواق العالمية.