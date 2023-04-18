اليابان تستخدم «تشات جي بي تي» بهدف تبسيط اللوائح الحكومية

شرعت اليابان باستخدام “تشات جي بي تي” الذي أطلقته “أوبن إيه آي” لمحاولة تبسيط اللوائح الحكومية المبهمة والمعقدة في كثير من الأحيان، بحسب وكالة بلومبرج.

قال الوزير تيتسورو نومورا إن وزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك تحاول الآن تجربة برنامج الدردشة لتبسيط الوثائق الرسمية وجعلها أكثر سهولة.

هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها مؤسسة من مؤسسات الحكومة المركزية في اليابان أنها تختبر نسخة الذكاء الاصطناعي التي أصدرتها شركة “أوبن إيه آي”.

تبسيط اللوائح الحكومية

صرّح نومورا للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عادي يوم الثلاثاء “نحن لا نفعل أي شيء كبير باستخدام هذه الأداة”، مضيفاً أن برنامج الدردشة الآلي سيتعامل مع المعلومات المتاحة للجمهور فقط، إذ قال: “هناك دائماً خطر تسريب معلومات سرية”.

ذكرت صحيفة “أساهي” في وقت سابق أن الوزارة تخطط لاستخدام برنامج الدردشة الآلي لتحديث الكتيبات على الإنترنت حول كيفية ملء طلبات الإعانات وغيرها من أشكال الدعم العام.

وقالت الصحيفة إنه كل عام يتم إجراء تغييرات تنظيمية على آلاف الصفحات، وتستعين الوزارة حالياً بمصادر خارجية لإتمام مهمة تحديث صفحتها الرئيسية، وهي عملية تحتاج لعمالة كثيفة.

ظهر برنامج “تشات جي بي تي” لأول مرة في المناقشات البرلمانية في اليابان عندما استخدم أحد أعضاء البرلمان المعارضين برنامج الدردشة الآلي لصياغة أسئلة لرئيس الوزراء.