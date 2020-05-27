استثمار

اليابان تدرس منح السائحين كوبونات شراء بقيمة 185 دولار يوميا لدعم القطاع

هذا المبلغ سيغطي إلى ما يصل نصف نفقات السياح.
المال - خاص 1:35 ص, الخميس, 28 مايو 20 1:35 ص, الخميس, 28 مايو 20

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يعتزم مجلس الوزراء الياباني إصدار قسائم يومية للسياح بقيمة 185 دولارا، حيث يمكنهم إنفاقها أثناء وجودهم في البلاد، وذلك لدعم السياحة، بحسب سبوتنيك الروسية.

وجاء في بيان للمجلس: “كجزء من مبادرة ” Go To Travel” يمكن للسياح القادمين إلى اليابان الحصول على قسائم تصل قيمتها إلى 20 ألف ين (نحو 185 دولارا) في اليوم”، بحسب ما نقلته سبوتنيك الروسية.

وبهذه المبادرة يريد مجلس الوزراء الياباني دعم قطاعات السياحة في البلاد.

ووفقا له، فإن هذا المبلغ سيغطي إلى ما يصل نصف نفقات السياح.

ويمكن إنفاق القسائم على زيارة المطاعم والحانات والمحلات التجارية. ومن أجل الحصول على القسيمة، يجب على السائح حجز فندق وشراء تذكرة إلى اليابان.

ومن المتوقع أن يبدأ البرنامج في 1 يوليو/تموز، حيث ستخصص الحكومة 12.5 مليار دولار للمبادرة، وفق وكالة “كيودو” اليابانية.

وفي وقت سابق، رفع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب ضعف انتشار الفيروس التاجي.

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بقلم المال - خاص

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