اليابان تخطف نقطة ثمينة من السنغال في المونديال

علي المصريخطف منتخب اليابان نقطة ثمينة من نظيره السنغالي، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، والتي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم.سجل أهداف السنغال كلاً من، ساديو ماني بالدقيقة 11 وموسى واجي في الدقيقة71، بينما سجل تاكاشي إينوي

علي المصري

خطف منتخب اليابان نقطة ثمينة من نظيره السنغالي، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، والتي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم.

سجل أهداف السنغال كلاً من، ساديو ماني بالدقيقة 11 وموسى واجي في الدقيقة71، بينما سجل تاكاشي إينوي في الدقيقة 34، وكيسوكي هوندا في الدقيقة 78.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد السنغال واليابان إلى 4 نقاط بالتساوي في صدارة المجموعة الثامنة، وستحدد مباراة بولندا وكولومبيا مساء اليوم، موقف التأهل عن هذه المجموعة.