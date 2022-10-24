اليابان تتدخل بـ 50 مليار دولار لإنقاذ الين من الانهيار

ذكرت وكالة سبوتنيك أن البنك المركزي الياباني باع أكثر من 50 مليار دولار، خلال شهر، لإنقاذ الين العملة المحلية من الانهيار.

،وتدخل البنك بأكثر من 30 مليار دولار في ثاني تدخلاته خلال شهر لدعم الين بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له منذ 32 عاما مقابل الدولار، وفقا لتقديرات المتداولين.

جاء التدخل بعد أن وصل الين إلى مستوى 151.94 ين للدولار، مما تسبب في ارتفاعه لفترة وجيزة إلى 144.50، لكنه أغلق قرب 147 ين.

وأنفقت السلطات بالفعل 20 مليار دولار في سبتمبر في أول عملية شراء للين الياباني منذ عام 1998. بذلك يرتفع إجمالي مبيعات السلطات من الدولار الأمريكي إلى 50 مليارا خلال شهر.

وفقد الين أكثر من 23% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام، بسبب اتساع الهوة بين السياسة النقدية الفضفاضة للغاية لبنك اليابان والتشديد من قبل معظم البنوك المركزية الكبرى الأخرى.

ينظر إلى الين باعتباره أحد الملاذات الآمنة في سوق العملات والتي يعهد إليها المستثمرون للحفاظ على قيمة مدخراتهم في أوقات الخطر مثل الركود والاضطرابات الاقتصادية الأخرى، لكنه يخضع للضغط الحاد الآن بسبب تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد من قوة الدولار أمام العملات الأخرى.