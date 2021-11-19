اقتصاد وأسواق

اليابان تتبرع بلقاحات أسترازينيكا لمصر عبر مرفق كوفاكس

تعاون اليابان مع مرفق كوفاكس وهو الآلية العالمية للإمداد باللقاحات
سمر السيد 7:24 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21 7:24 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

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أعلنت حكومة اليابان عن أنها ستُقوم بتقديم لقاحات أسترازينيكا إلى جمهورية مصر العربية. كان ذلك قد تقرر في ضوء علاقات الصداقة بين اليابان ومصر، واستنادًا إلى الوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد في مصر.

وقال سفارة اليابان في بيان صحفي ، ذلك سيكون أول تقديم للقاحات من اليابان إلى القارة الإفريقية. حيث سيتم شحن جرعات اللقاح المنتجة في اليابان إلى مصر بمجرد اكتمال الترتيبات اللوجستية من قبل مرفق كوفاكس.

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وأضاف بيان السفارة اليابانية : تُعد الجائحة الحالية أزمة “أمن بشري”، وتُشكل تهديدًا لبقاء الأفراد وسبل عيشهم وكرامتهم، ويجب على المجتمع الدولي العمل معًا حتى يتسنى عدم ترك أي أحد خلف الركب خلال مكافحة هذه الجائحة. وفي هذا السياق، قامت اليابان بدعم جهود مصر خلال التصدي لجائحة كورونا من خلال تقديم أكثر من 250 مليون دولار أمريكي لتوفير معدات طبية يابانية الصنع لأكبر عدد من السكان، بما في ذلك النساء والأطفال، وتحسين سلسلة التبريد، ودعم الأبحاث الجديدة بالجامعة المصرية –اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، ودعم الميزانية للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

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كما تتعاون اليابان أيضًا مع مرفق كوفاكس، وهو الألية العالمية للإمداد باللقاحات، بمساهمة قدرها مليار دولار أمريكي، والتي تمثل أكثر من 10٪ من إجمالي ميزانية المرفق، وذلك اعتبارًا من يونيو 2021.

وقال البيان إن حكومة اليابان تأمل في أن يدعم هذا التبرع جهود الحكومة المصرية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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