اليابان تبدأ برنامج تحسين جودة المستشفيات العامة المصرية

هاجر عمران تبدأ هيئة التعاون الدولى اليابانية فى مصر JICA، تنفيذ برنامج تحسينى لجودة المستشفيات العامة، خلال أبريل المقبل، على أن يشمل محافظات الجمهورية، بحسب تصريحات جيداء صقر، مسئول برامج بالهيئة اليابانية. وأضافت جيداء فى تصريحات لـ«المال»، أن البرنامج يستهدف تدريب الخبراء فى وزارة

هاجر عمران

تبدأ هيئة التعاون الدولى اليابانية فى مصر JICA، تنفيذ برنامج تحسينى لجودة المستشفيات العامة، خلال أبريل المقبل، على أن يشمل محافظات الجمهورية، بحسب تصريحات جيداء صقر، مسئول برامج بالهيئة اليابانية.

وأضافت جيداء فى تصريحات لـ«المال»، أن البرنامج يستهدف تدريب الخبراء فى وزارة الصحة المصرية، من خلال خبيرين يابانيين، ثم ينطلق الخبراء المصريين واليابانيين فى 50 مستشفى بحد أدنى مستشفى واحد فى كل محافظة.

كانت سايومى نيشيكاوا مسئولة قطاع الصحة، قالت لـ«المال» فى وقت سابق، إن الهيئة نفذت دراسة فى 2015، للتخطيط للتعاون فى مجال الرعاية الصحية مع مصر، وركزت على 3 قطاعات رئيسية، منها التغطية الصحية الشاملة، والمحور الثانى جودة الخدمات الطبية والصحية فى المستشفيات العامة، والثالث طب الطوارئ، ونتيجة المسح بين الحكومتين وافقت الجايكا على تنفيذ برنامج تعاون فنى جديد، لتحسين جودة الخدمات الصحية فى المستشفيات العامة.

وخلال زيارة رئيس الجمهورية لليابان أوائل 2016، وقعت وثيقة منفصلة تركز على القطاع الصحى، تتضمن 5 محاور لتحسين نظام الصحة، شاملًا جودة خدمات الرعاية الطبية، والتعاون مع الشركات الخاصة، إلى جانب تحسين قدرات الموارد البشرية.

وأوضحت أن تنفيذ البرنامج يأتى من خلال بند التعاون الفنى، وبالتالى لا يمكن تحديد حجم معين للتمويل بشكل مسبق، مشيرة إلى أن الجايكا تهتم بتنفيذ أهداف البرنامج بشكل أكبر من تحديد حجم معين للتكلفة فى برامج التعاون الفنى.

وأضافت أن برنامج تحسين جودة المستشفيات الحكومية، البرنامج الوحيد الذى يتم التحضير له حاليا فى قطاع الصحة، خلاف العمل على مشروع توسعة مستشفى أبو الريش، أحد أبرز نماذج التعاون فى قطاع الصحة بين البلدين.

قدمت الجايكا 3 منح لمشروع مستشفى جامعة القاهرة للأطفال أبوالريش حتى الآن، وبعض المساعدات الفنية لمشروع تدريب الأطباء والممرضين والعاملين، إلى جانب بعض المساعدات الفنية لطاقم التمريض، فى إطار برنامج تحسين جودة المراكز الطبية الجامعية، بحسب تصريحات سايومى نيشيكاوا، مسئولة قطاع الصحة بالهيئة لـ«المال» سبتمبر الماضى.