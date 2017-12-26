اليابانيون يفتحون محافظهم والإنفاق يتجاوز المتوقع

ولايزال المركزي الياباني تحت الضغوط في ظل كون ارتفاع التضخم يعود بشكل أساسي إلى زيادة أسعار الوقود التي يبدو أنها لن تواصل الارتفاع في 2018، ما قد يعيق خطة البنك لدعم المعروض النقدي.

وقال تاكيشى مينامى كبير الاقتصاديين فى معهد نورينتشوكين للبحوث “إن هناك احتمالا لتسارع التضخم تدريجيا فبيل بداية السنة المالية الجدية التى تبدأ فى أبريل”، نظرا للضغوط المفروضة على سوق العمل لرفع الأجور.

وزاد إنفاق المستهلكين في اليابان على سلع كالثلاجات وغشالات الأطباق والمنتجات الرياضية والخدمات كتناول الطعام في الخارج والسفر، وشهد شهر نوفمبر ارتفاعا بطيئا لكن ثابت في الأجور، بنسبة 1.8% ، ما يشير إلى أن زيادة الأجور شجعت اليابانيين على “فتح محافظهم”، وفقا لرويترز.

وارتفع معدل التضخم في نوفمبر بنسبة 0.9% مقارنة بات الشهر من العام الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية نشرت اليوم.