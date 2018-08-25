اليابانية نانمى تفوز بلقب بطل العالم في التظاهر بالعزف على الجيتار

خالد بدر الديناحتشد محبو التظاهر بالعزف على الجيتار في مدينة أولو الفنلندية لتقديم أفضل ما لديهم على آلاتهم الموسيقية الوهمية سعيًا للفوز بلقب بطل العالم في هذا المجال غير المألوف.ذكرت وكالة رويترز أن 15 متسابقًا تمكنوا تحت سماء المدينة من الوصول إلى المرحلة النهائية في النسخة الثالثة والع

خالد بدر الدين

احتشد محبو التظاهر بالعزف على الجيتار في مدينة أولو الفنلندية لتقديم أفضل ما لديهم على آلاتهم الموسيقية الوهمية سعيًا للفوز بلقب بطل العالم في هذا المجال غير المألوف.

ذكرت وكالة رويترز أن 15 متسابقًا تمكنوا تحت سماء المدينة من الوصول إلى المرحلة النهائية في النسخة الثالثة والعشرين من المسابقة واعتلوا مسرحًا في الهواء الطلق بميدان وسط أولو للتمايل وإيهام الحضور بالعزف على الجيتار.

وفازت، هذا العام، العازفة اليابانية الافتراضية نانمي ناجورا التي اختارت لنفسها اسمًا فنيًّا هو سيفين سيز ويعنى سبعة بحار ونالت جيتارًا مصنوعًا يدويًّا ويُعرف باسم فلاينج فين.

وقالت بعد فوزها باللقب، أمس الجمعة ”أنا في غاية السعادة ولا أصدق“.

كانت ناجورا من بين سبعة متسابقين وصلوا للنهائي عبر مراحل إقصائية في أنحاء أخرى من العالم، فيما اختير الثمانية الآخرون في مرحلة أجريت بمدينة أولو قبل المسابقة بيوم.

وقال أنسي إيكونين، وهو من مساعدي الإنتاج ”أرى فى المسابقة رغبة من جانب المتنافسين في الأداء والتنفيس عن نظرتهم للموسيقى، حيث يأخذ اليابانيون هذا على محمل الجد كثيرًا ويتدربون بلا هوادة كما ينطوي الأمر على توليفة من الرغبة في المنافسة والأسلوب الفني“.