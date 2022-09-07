الونش: الزمالك أفضل فنيًا وإداريًا من الأهلي والعدالة حسمت الدوري لصالحنا

يرى محمود حمدي الونش، أن قدرات نادي الزمالك الفنية والإدارية تفوق ما يوجد لدى النادي الأهلي، مؤكدًا أن العدالة التحكيمية حسمت الدوري المصري لصالح القلعة البيضاء هذا الموسم.

وقال الونش، خلال تصريحات تليفزيونية: تقنية الفيديو لما اتطبقت في الدوري قدرنا ناخد بطولتين بالعادلة التحكيمية، خاصًة إن الزمالك أعلى فنيا وإداريًا عن الأهلي.

وشدد الونش على أن الموسم المنقضي يُعد استثنائيًا على مستوى التغيرات سواء الفنية أو الإدارية، مؤكدًا أن وجود فيريرا مع الجهاز الفني الحالي، كان له مفعول السحر على اللاعبين لتحقيق البطولات.

وأضاف الونش: حصلنا على 10 أيام راحة فقط بعد موسمين متلاحمين والتتويج بالدوري، ولكن لدينا مدرب كبير لازم نتعلم منه وهو البروفيسيور فيريرا.

وتابع: فيريرا يهتم بدراسة التفاصيل الصغيرة للوصول إلى الفوز، إضافة إلى حمهور الزمالك الذي لديه وفاء غير طبيعي ولهذا أطلقنا على هذا اللقب “دوري الجمهور”.

وأتم حديثه: الأهلي لن يستمر في الفوز بكل البطولات والزمالك أيضًا، وأكرر أن العدالة تحققت في الدوري بسبب وجود تقنية الفيديو.