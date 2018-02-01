الومضة القصصية بين الشعر والقصة في مخيم مكاوي سعيد

علي راشد استضاف ملتقى الإبداع بمخيم "مكاوي سعيد" أمس ندوة تحت عنوان "الومضة القصصية.. بين الشعر والقصة" بحضور كل من سمير يوسف، ومنتصر السمان، أحد رواد الومضة القصصية، والشاعر سعيد عبدالخالق، والروائي علي حسن بغدادي، وأدار الندوة شعبان ناجي. وافتتح…

علي راشد

استضاف ملتقى الإبداع بمخيم “مكاوي سعيد” أمس ندوة تحت عنوان “الومضة القصصية.. بين الشعر والقصة” بحضور كل من سمير يوسف، ومنتصر السمان، أحد رواد الومضة القصصية، والشاعر سعيد عبدالخالق، والروائي علي حسن بغدادي، وأدار الندوة شعبان ناجي.

وافتتح شعبان ناجي الندوة بتعريف بسيط عن الومضة القصصية بكونها نوع من أنواع القصة القصيرة جدا، مفسحا المجال للأديب سمير يوسف ليتحدث أكثر عنها وذلك من حيث تعريفها وتكوينها، والذي عرَفها بأنها قالب جديد من أنواع الأدب المبتكر من قِبل الكاتب مجدي شلبي، وأنها وتتكون من 8 كلماتبحد أقصى،إلا أنها لم تلقَ إقبالًا بسبب حداثتها، وتتضمن أيضًا المحسنات الأدبية مثل الطباق والسجع.

وقال منتصر السمان إن من شروط الومضة أن تتكون من عنوان نكرة يصف حالة معينة، وهي عبارة عن ميكرو للقصة، وأصغر نقطة بها وأن الحد الأدنى لها كلمتان، كما أنها تعتبر جزءًا من القصة القصيرة لها عنوانها الخاص.

وفِي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش والنقد والتساؤلات بمشاركة الروائي سيد حنفي، والأديبة بهية إبراهيم، وخالد العباد.