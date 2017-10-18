الوليلي للتنمية تفتتح مصنعا لجرش العدس

أحمد اللاهونى: تفتتح مجموعة الوليلى للتنمية والاستثمار الزراعى مصنعها لجرش العدس بمدينة برج العرب الصناعية الشهر المقبل. وقال مجدى الوليلى، رئيس المجموعة، إن المصنع ضمن خطة الشركة لإنشاء مجمع صناعى على مساحة 50 ألف متر مربع لإنتاج وتعبئة الحبوب، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 180 مليون ج

أحمد اللاهونى:



تفتتح مجموعة الوليلى للتنمية والاستثمار الزراعى مصنعها لجرش العدس بمدينة برج العرب الصناعية الشهر المقبل.



وقال مجدى الوليلى، رئيس المجموعة، إن المصنع ضمن خطة الشركة لإنشاء مجمع صناعى على مساحة 50 ألف متر مربع لإنتاج وتعبئة الحبوب، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 180 مليون جنيه.



وأضاف الوليلى فى تصريحات لـ”المال”، أن المجمع يضم محطة غربلة وتجهيز لجميع الحاصلات الزراعية، وثلاجة حفظ “تجميد وتبريد”.