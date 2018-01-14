الوليد يعرض تبرعا مقابل تحريره والحكومة ترفض المبلغ

خالد بدر الدين:



أكد مسؤول سعودي رفيع اليوم الأحد، إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال الذي جرى توقيفه قبل أكثر من شهرين في حملة لمكافحة الفساد، يتفاوض حاليا على تسوية محتملة مع السلطات ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.



وقال مصدر ثان مطلع على القضية لوكالة رويترز أمس، إن الأمير عرض تقديم تبرع للحكومة السعودية بدون تقديم أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يكون ذلك التبرع من أصول من اختياره إلا أن الحكومة رفضت هذه الشروط.



والأمير الوليد، الذي تقدر مجلة فوربس صافي ثروته بنحو 17 مليار دولار هو رئيس مجلس إدارة ومالك شركة المملكة القابضة الاستثمارية وأحد أبرز رجال الأعمال السعوديين.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه تماشيا مع القواعد الحكومية للإفادات الصحفية إن الأمير الوليد عرض رقما معينا ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى يوم الأحد لم يوافق المدعي العام عليه.



وتم توقيف الوليد منذ أوائل شهر نوفمبر الماضى، مع عشرات من النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد في حملة على الفساد واحتجزتهم السلطات في فندق ريتز كارلتون الفاخر في العاصمة الرياض، فيما تسعى للتوصل إلى تسويات مع الموقوفين.



وقال مسؤول سعودي لرويترز بعد فترة وجيزة من توقيف الوليد إن الادعاءات بحق الوليد تشمل غسل أموال وتقديم رشى وابتزاز مسؤولين، ولم يصدر تعليق علني لا من الوليد ولا من شركته على الاتهامات ولكن لم تستجب المملكة القابضة، التي قالت إنها تواصل العمل بشكل طبيعي، لطلبات بالتعليق لدى سؤالها عن إجراء أي محادثات بشأن التوصل إلى تسوية.



ويسعى مسؤولون سعوديون لاستعادة حوالى 100 مليار دولار يقولون إنها أموال من حق الدولة، وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أمر بتنفيذ الحملة، إلى أنه يريد إغلاق تلك القضايا بسرعة ويتوقع من أغلب المشتبه بهم إبرام تسويات لإطلاق سراحهم.



ومن ناحية أخرى أعلن الشيخ سعود المعجب، النائب العام السعودي، إنه سيسعى لتسلم مشتبه بأنهم متورطون في جرائم فساد يعيشون خارج السعودية في إطار حملة مستمرة بدأت قبل شهرين وأسقطت بالفعل أمراء ورجال أعمال كبار وأعلنت السلطات السعودية عن ذلك في سياق ما وصفته بحرب على الفساد المستشري لكن الحملة اعتبرت على نطاق واسع من جانب محللين على أنها تستهدف تعزيز قبضة ولي العهد على السلطة بعد الإطاحة بابن عمه وريث العرش خلال الصيف.



وقال المعجب في مقابلة نشرتها مجلة الرجل يوم الخميس الماضى، إنه بالنسبة للمتهمين الفارين خارج البلاد، يتم جمع الأدلة والقرائن فيما نسب إليهم وسيصدر بحقهم مذكرة اتهام مستوفاة لجميع المتطلبات سيتم توجيهها للجهة النظيرة في البلد المراد استرداد الشخص منه غير أنه لم يذكر عدد الأشخاص الذين سيجري طلب تسلمهم أو الدول الموجودين فيها.



وأضاف أن معظم الموقوفين وافقوا على إجراء تسويات لتفادي توجيه النيابة العامة اتهامات إليهم، وإن الباقين منهم سيظلون محتجزين لعدة شهور أخرى وأن الذين أثبتت التحقيقات تلبسهم في قضايا الفساد سيخضعون لمحاكمة عادلة وفقا للأنظمة المرعية، بإمكانهم توكيل محامين للدفاع عنهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

أما مجموعة بن لادن السعودية العملاقة للتشييد فقد أعلنت أمس السبت، إن بعض مساهميها قد يتنازلون عن بعض حصصهم في المجموعة للحكومة في إطار تسوية مالية مع السلطات بعد أن أوقفت السلطات رئيس المجموعة بكر بن لادن وعددا من أفراد العائلة في حملة الفساد بينم تم الإفراج في أواخر نوفمبر الماضى عن الأمير متعب بن عبد الله، الذي كان يعتبر في وقت ما أحد المرشحين البارزين لتولي العرش، بعد أن توصل إلى تسوية مع السلطات شملت دفع أكثر من مليار دولار وذلك وفقا لمسؤول سعودي.