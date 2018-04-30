الوليد بن طلال يوافق على بيع موفينبيك لشركة أكور للفنادق

خالد بدر الدينوافقت شركة المملكة القابضة التى يملكها الأمير الوليد بن طلال على بيع مجموعة فنادق ومنتجعات موفينبيك السويسرية لشريكتها شركة أكور الفرنسية للفنادق التى تملك فيها المملكة حصة تقدر بحوالى 5.7% على أن تنتهى صفقة البيع خلال النصف الثانى من العام الحالى.وكانت شركة أكور أعلنت سابقا أنها

خالد بدر الدين

وافقت شركة المملكة القابضة التى يملكها الأمير الوليد بن طلال على بيع مجموعة فنادق ومنتجعات موفينبيك السويسرية لشريكتها شركة أكور الفرنسية للفنادق التى تملك فيها المملكة حصة تقدر بحوالى 5.7% على أن تنتهى صفقة البيع خلال النصف الثانى من العام الحالى.

وكانت شركة أكور أعلنت سابقا أنها وافقت على شراء منافستها موفينبيك بحوالى 500 فرنك سويسرى ( 567 مليون دولار) لتعزيز أرباحها وتنفيذ استراتيجيتها الطموح فى صفقات الدمج والاستحواذ فى قطاع الفنادق والمنتجعات.

وأكد سيباستيان بيزان الرئيس التنفيذى لشركة أكور أنه وافق على شراء موفينبيك لدفع خطته التوسعية فى الأسواق الناشئة بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعمل شركة موفينبيك التى تأسست فى سويسرا عام 1973 ولها 84 فندقا فى 27 دولة ووجود قوى فى أوروبا والشرق الأوسط.

وكانت شركة المملكة القابضة باعت فى بداية هذا العام حصة فى فندق فور سيزون فى بيروت بحوالى 115 مليون دولار.