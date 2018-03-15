الوليد بن طلال يستأنف مفاوضات اقتراض مليار دولار

إعداد– عبد الغفور أحمد محسناستأنفت شركة "المملكة" القابضة، المملوكة للملياردير السعودي الوليد بن طلال، مفاوضاتها مع بنوك محلية ودولية لاقتراض مليار دولار بضمان حصة الشركة في البنك السعودي الفرنسي، وفقًا لوكالة بلومبرج.وكانت مفاوضات الاقتراض قد توقفت في نوفمبر الماضي عقب اعتقال بن طل

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





استأنفت شركة “المملكة” القابضة، المملوكة للملياردير السعودي الوليد بن طلال، مفاوضاتها مع بنوك محلية ودولية لاقتراض مليار دولار بضمان حصة الشركة في البنك السعودي الفرنسي، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وكانت مفاوضات الاقتراض قد توقفت في نوفمبر الماضي عقب اعتقال بن طلال ضمن حملة لمكافحة الفساد شنّتها السلطات السعودية وشملت أمراء ووزراء ومسئولين سابقين ورجال أعمال.

واشترى الوليد في سبتمبر الماضي حصة نسبتها 16.2% في البنك السعودي الفرنسي من بنك كريدي أجريكول، مقابل 1.54 مليار دولار تم تدبيرها من السيولة المالية المتاحة وتسهيلات ائتمانية، ليصبح بذلك أكبر مساهم في البنك.

و”المملكة القابضة” تمتلك محفظة واسعة من الاستثمارات تتضمن حصصًا في بنك سيتي جروب وشركة تويتر وفنادق أكور.