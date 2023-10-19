الولايات المتحدة وبريطانيا تحثان رعاياهما على مغادرة لبنان

حثّت سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا رعاياهما، اليوم الخميس، على مغادرة لبنان “طالما الخيارات التجارية متاحة”، في تحذيرين جديدين على وقع التوتّر الذي تشهده الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وقالت السفارة الأمريكية في تحذير جديد أرسلته الى رعاياها في لبنان “تحثّ وزارة الخارجية المواطنين الأميركيين في لبنان على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة”، وفقا لفرانس برس.

وأوصت السفارة الراغبين في البقاء بـ”إعداد خطط استعدادا لحالات الطوارئ”.

ضرورة مغادرة لبنان

وكانت واشنطن رفعت، أمس الأربعاء، مستوى التحذير من السفر من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة وهي الأعلى، ونصحت جميع الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان.

وسمحت كذلك بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في بيروت.

وفي السياق ذاته، حدّثت السفارة البريطانية في بيروت نصيحة السفر إلى لبنان.

وقالت في بيان الخميس “تنصح وزارة الخارجية والتنمية الآن بعدم السفر إلى لبنان وتشجع المواطنين البريطانيين الذين يعتزمون المغادرة على القيام بذلك الآن، طالما الخيارات التجارية متاحة”، بحسب فرانس برس.

وحثّت رعاياها على أن “يبقوا يقظين”، ويتجنبوا “أي تجمعات أو مسيرات أو مواكب واتباع تعليمات السلطات المحلية”، مكررة التنبيه إلى أن “الوضع لا يمكن التنبؤ به ويمكن أن يتدهور بدون سابق إنذار”.

ومنذ شنّ حركة حماس هجوماً غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، تشهد حدود لبنان الجنوبية مع اسرائيل توتراً على خلفية قصف ومحاولات تسلل باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وتردّ إسرائيل بقصف شبه يومي على مناطق حدودية في جنوب لبنان.

وأسفر تبادل القصف عند الحدود عن مقتل 21 شخصاً في لبنان، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس، هم 13 مقاتلاً من حزب الله و5 مقاتلين فلطسينيين، إضافة إلى 3 مدنيين، بينهم مصور وكالة رويترز.

وقُتل 3 أشخاص على الأقل في الجانب الإسرائيلي.