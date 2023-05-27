الولايات المتحدة واليابان تعملان سويا لتطوير الجيل القادم من أشباه الموصلات

اتفق كبار مسؤولي التجارة في الولايات المتحدة واليابان على العمل معاً لاستكشاف تطوير الجيل القادم من أشباه الموصلات كجزء من الجهود المبذولة للحفاظ على النظام الاقتصادي الإقليمي، بحسب وكالة بلومبرج.

تطوير الجيل القادم من أشباه

قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، خلال لقائها بوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في ديترويت يوم الجمعة، إنه سيتم تشجيع مراكز أبحاث الرقائق في كلا البلدين على وضع خارطة طريق لتنمية الموارد التكنولوجية والبشرية.

سيتعاون الجانبان لحل التركيزات الجغرافية للإنتاج التي تقوض مرونة سلسلة توريد أشباه الموصلات، وفقاً لبيان مشترك.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وتُعد سياسات الرقائق وضوابط التصدير من بين القضايا الشائكة بين البلدين.

التقت رايموندو مع نظيرتها الصينية وانغ وينتاو الأسبوع الجاري، حيث اتفقا على تعزيز الاتصالات حتى في أثناء تبادل الشكاوى بشأن سياسات بعضهما البعض.