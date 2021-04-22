سيـــاســة

الولايات المتحدة: قوات إريتريا لم تنسحب من إقليم تيغراي الإثيوبي

انسحبت قوات الجبهة الشعبية من مدينة مقلي عاصمة تيغراي
مصطفى الجُدي 11:45 م, الخميس, 22 أبريل 21 11:45 م, الخميس, 22 أبريل 21

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، إن الحكومة الأمريكية لا ترى أي دليل على انسحاب القوات الإريترية من إقليم تيغراي الإثيوبي رغم تأكيدات إريتريا بأنها ستنسحب.

وكرّر المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، دعوة واشنطن للقوات الإريترية بالانسحاب الفوري من تيغراي، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وكانت إريتريا قد أبلغت سابقا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنها وافقت على بدء سحب قواتها من منطقة تيغراي الإثيوبية، معترفة علنا لأول مرة بتورط البلاد في الصراع.

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وكانت الحكومة المركزية في إثيوبيا، قد أرسلت قواتها إلى منطقة تيغراي في شمال البلاد، في نوفمبر الماضي، لقتال الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي الحزب الحاكم للإقليم، بعد أن هاجم مقاتلوها قواعد للجيش الاتحادي في المنطقة.

وأمام هجوم القوات الاتحادية، انسحبت قوات الجبهة الشعبية من مدينة مقلي عاصمة تيغراي قبل نهاية ذلك الشهر، وأعلنت الحكومة الإثيوبية أنها حققت النصر.

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وتسببت أعمال العنف في تيغراي بمقتل الآلاف، وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة.

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بقلم مصطفى الجُدي

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