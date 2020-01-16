الولايات المتحدة: على الدول التي تدعي الحفاظ على استقرار ليبيا سحب قواتها

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الخميس أنه يجب على الدول التي تدعي الحفاظ على استقرار دولة ليبيا سحب قواتها.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الخميس أنه يجب على الدول التي تدعي الحفاظ على استقرار دولة ليبيا سحب قواتها.

وكان قد أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير، خليفة حفتر وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم حفتر اللواء، في بيان مصور: “تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارا من الساعة 00:01 12 يناير 2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت”.

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في ديسمبر الماضي، عن إطلاق “معركة حاسمة” للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وبدء التقدم نحو قلبها.

ويأتي هذا في الوقت الذي كانت تستعد فيه تركيا لإرسال قوات لدعم حكومة طرابلس التي كان يواجهها حفتر.