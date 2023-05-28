الولايات المتحدة تنسق مع 14 دولة مطلة على المحيطين الهندي والهادي في مجال سلسلة التوريد

وافقت 14 دولة مشاركة في محادثات التجارة لدول منطقة المحيطين الهندي والهادئ بقيادة الولايات المتحدة، على التنسيق في مجال سلسلة التوريد ، فيما يعد أكبر تقدم جوهري حتى الآن ضمن مبادرة الرئيس جو بايدن الجديدة للمنطقة.

التنسيق في مجال سلسلة التوريد

أصدرت جينا ريموندو، وزيرة التجارة، هذا الإعلان أمس السبت إلى جانب الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي خلال اجتماع عقده وزراء الدول الأعضاء في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تضم دول الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (IPEF) اليابان والهند وكوريا الجنوبية، التي تحتل جميعها مراكز ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم. تبلغ قيمة الناتج الاقتصادي للدول الأعضاء في هذا الإطار حوالي 38 تريليون دولار.

يُعد هذا الإطار أبرز مشاركة اقتصادية أمريكية بالمنطقة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الشراكة عبر المحيط الهادئ في عام 2017، لكنَّه لم يصل إلى حد خفض الرسوم، مثل اتفاقية تجارة حرة تقليدية، سعت إليها بعض الدول.

قالت ريموندو إنَّ اتفاقية سلسلة التوريد لدول الإطار تتضمن إنشاء شبكة استجابة لتوفير اتصالات الطوارئ بشأن سلاسل التوريد، وإقامة مجلس استشاري لحقوق العمال.