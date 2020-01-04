الولايات المتحدة تقرر تقييد صادرات برمجيات الذكاء الاصطناعي

الهدف يشمل منع دول معادية مثل الصين من الحصول على هذه البرمجيات

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قيود على صادراتها من برمجيات الذكاء الاصطناعي ضمن جهودها الرامية، لمنع الصين من امتلاك التكنولوجيات الحساسة.

تصريح مسبق

وبموجب قانون يصبح ساريا بحلول الاثنين القادم ستصبح الشركات المصدرة لأنواع معينة من برمجيات التصوير الجغرافي المكاني من الولايات المتحدة مطالبة بالحصول مسبقا على تصريح بالتصدير باستثناء الشحنات المتجهة إلى كندا.

حرمان الصين

وقال جيمس لويس خبير التكنولوجيا أن الإدارة الأمريكية ترغب في منع الشركات الأمريكية من مساعدة الصينيين على تصنيع منتجات ذكاء اصطناعي أفضل يمكن استخدامها عسكريا.

قبول واسع

وأضاف لويس أن القرار سينال قبولا واسعا لدى الشركات الأمريكية المصدرة لهذه البرمجيات.

وذلك لأنها كانت تتخوف من حملة اوسع نطاقا للتضييق على معظم صادرات البرمجيات ومعدات الذكاء الاصطناعي.

مجسات ودرونات

ويشمل القرار البرمجيات التي يمكن استخدامها كمجسات ودرونات وأقمار صناعية لميكنة عملية التعرف على الأهداف لتحقيق أغراض عسكرية ومدنية على حد سواء، حسب لويس.

وتابع أن الشركات كانت تتوقع تضييقا أكبر على صادرات برمجيات ومعدات الذكاء الاصطناعي.

تكنولوجيا حساسة

تتخذ بذلك وزارة التجارة الأمريكية أول إجراء بموجب قانون صدر عام 2018 يمنح الوزارة سلطة وضع القواعد التي تضمن مراقبة صادرات التكنولوجيا الحساسة لمنع حصول دول معادية مثل الصين عليها لأسباب اقتصادية وأمنية.

قواعد عالمية

سيسري القرار على الولايات المتحدة وحدها لكن السلطات الأمريكية يمكنها التقدم بطلب للمنظمات الدولية لإنشاء قواعد عادلة عالمية.

تأخر التطبيق

وتتزايد في هذا الأثناء مخاوف عبر عنها أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بتأخر تطبيق القواعد التي تضيق الخناق على التصدير.

وطالب النائب الديمقراطي تشك شومر الحاصل على نسبة الأقلية في مجلس الشيوخ بأن تسرع وزارة التجارة الأمريكية عملية التضييق على التصدير.

الأمن القومي

وتنص هذه القواعد على أن ضرورة الإسراع بتطبيق هذه الضوابط حتى يتسنى حماية مصالح الأمن القومي الأمريكية.

واشتملت كذلك على دعوات لتشجيع المهتمين على التعليق على جهود التحكم في البرمجيات والمعدات الجديد التي تخص الذكاء الاصطناعي.