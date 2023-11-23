الولايات المتحدة تفرض عقوبات على السفن الناقلة للنفط الروسي المباع بأعلى من السعر المحدد

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على كيانات وسفن تعمل في نقل النفط الروسي الذي يباع بأعلى من السعر الأقصى الذي تم تحديده بموجب العقوبات المفروضة على روسيا.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تقوم اليوم بتصنيف ثلاثة كيانات وتحديد الممتلكات المحظورة ثلاث سفن استخدمت خدمات تخالف تحديد سقف الأسعار، بينما كانت تحمل النفط الخام الروسي الذي يتم تداوله أعلى من الحد الأقصى للسعر.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يعد جزءا من يقظة الولايات المتحدة المستمرة في مراقبة الامتثال لسياسة الحد الأقصى للسعر، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الحد الأقصى للسعر ودعم الامتثال.