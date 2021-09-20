الولايات المتحدة تعتزم السماح بدخول المسافرين الملقحين في نوفمبر

تعتزم الولايات المتحدة السماح بدخول المسافرين القادمين من الصين والهند وبريطانيا والعديد من البلدان الأوروبية ممن حصلوا على لقاح كامل مضاد لكوفيد-19 في نوفمبر القادم، بحسب بيان للبيت الأبيض الأثنين.

وتقول وكالة رويترز إن الولايات المتحدة بذلك تنهي القيود القاسية المرتبطة بالجائحة التي فرضتها مطلع العام الماضي.

السماح بدخول المسافرين الملقحين

ويجئ هذا القرار الذي أعلنه منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض جيف زينتس معاكسا لتصريحات صدرت عن إدارة جو بايدن الأسبوع الماضي عندما استبعدت رفع أية قيود في الوقت الراهن.

وتسببت هذه القيود في منع عشرات الآلاف من مواطني البلدان الأجنبية من الطيران إلى الولايات المتحدة لرؤية أفراد أسرهم وفي خفض رحلات رجال الأعمال.

أول قيود تم فرضها على المواطنين غير الأمريكيين كانت على المسافرين القادمين من الصين في يناير 2020 على يد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ثم تم تمديدها للبلدان الأخرى خلال الأشهر التالية دون تحديد أية معايير لأسلوب وموعد رفع هذه القيود.

وتعتزم الولايات المتحدة السماح بدخول المسافرين الملقحين بشكل كامل القادمين من دول الشنجن في أوروبا، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وسويسرا واليونان، وكذلك بريطانيا وإيرلندا والصين والهند وجنوب أفريقيا وإيران والبرازيل.

جاء الإعلان عن السياسة الجديدة استباقا لاستضافة الولايات المتحدة قادة دول بريطانيا والهند واليابان واستراليا في البيت الأبيض الأسبوع الجاري.

وسيدلي بايدن بأول خطاب له في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء القادم.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإعلان بأنه يقدم دعم مذهل للأعمال والتجارة ويتيح اجتماع شمل الأقارب والأصدقاء.

وسوف يتوجب على الأمريكيين غير الملقحين القادمين من الخارج إبراز شهادة صحية تثبت خلوهم من كوفيد-19 قبل يوم من السفر وشراء اختبار فيروسي لإجرائه بعد الوصول للولايات المتحدة.

فرضت الكثير من بلدان العالم خلل الجائحة قيودا عديد على السفر الجوي بغرض إبطاء وتيرة انتشار كوفيد-19.

وتسببت هذه القيود في إلحاق أضرارا جسيمة بالسفر الدولي والسياحة وبصناعة الطيران التي أضطرت لتنفيذ سلسلة من الإجراءات لخفض الخدمات ومنح الموظفين أجازات غير مدفوعة الأجر.

ووصف المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية بريتش إيروايز سين دويل الأنباء بانها تشكل لحظة تاريخية حاسمة وأنها ستقدم دعم هائل لبريطانيا العظمى وهي تسعى للتعافي من الجائحة.

وصعدت أسهم آي.أ.جي، الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية، بنسبة 11%.