أطلقت ناسا وأكسيوم سبيس وسبيس إكس أول بعثة رواد فضاء خاصة إلى محطة الفضاء الدولية يوم الجمعة، ويتألف الطاقم المتعدد الجنسيات، المكون من 4 أشخاص، من القائد مايكل لوبيز-أليغريا، والطيار لاري كونور من الولايات المتحدة، واخصائي البعثة إيتان ستيبي من إسرائيل، وأخصائي البعثة مارك باثي من كندا.

أول بعثة رواد فضاء خاصة

وأُطلقت البعثة، التي تحمل الاسم الرمزي “إيه إكس-1″، على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس في الساعة الـ11:17 صباحا بالتوقيت الشرقي من مجمع الإطلاق التاريخي 39 إيه في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

بعد حوالي 3 دقائق من الإطلاق، أكدت سبيس إكس إيقاف المحرك الرئيسي وفصل المرحلة.

وبعد فصل المرحلة، هبطت المرحلة الأولى من فالكون 9 على متن “A Shortfall of Gravitas”، وهي سفينة عائمة بدون طيار متمركزة في المحيط الأطلسي.

وكانت المركبة الفضائية “دراغون” التي تدعم هذه البعثة قد حلقت من قبل في مهمتي “ديمو-2″ و”كرو-2”.

تعد البعثة “إيه إكس-1” أول بعثة فضائية أمريكية مأهولة خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.