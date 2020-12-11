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الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا قياسيا في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

مستشارو إدارة الغذاء والدواء يوصون بإجازة لقاح مضاد لكوفيد-19
أيمن عزام 9:49 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20 9:49 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

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سجلت الولايات المتحدة الأربعاء ارتفاعا قياسيا في الإصابات والوفيات بكوفيد-19 ، إذ تم تسجيل أكثر من 231 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 وأكثر من 3 آلاف حالة وفاة في يوم واحد، في معلم قاتم جديد منذ أن ضرب الوباء البلاد.

وتم الإبلاغ عن ما مجموعه 221267 حالة جديدة و3411 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد يوم الأربعاء، وفقا للبيانات المحدثة الصادرة يوم الخميس عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لتسجل البلاد أرقاما قياسية عالمية جديدة.

الوفيات والإصابات بكوفيد-19

    ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، فإن حصيلة الوفيات، وهي الأعلى في يوم واحد حتى الآن، تتجاوز حصيلة القتلى في هجوم بيرل هاربور أو 11 سبتمبر.

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    ورفعت البيانات الجديدة متوسط الزيادة اليومية للحالات في 7 أيام إلى مستوى قياسي يبلغ أكثر من 207000 حالة، ومتوسط الزيادة اليومية للوفيات في سبعة أيام إلى أكثر من 2300، وهو الأعلى منذ منتصف أبريل.

    واستمرت الإصابات وحالات العلاج في المستشفيات في الارتفاع في البلاد مؤخرا، مما أدى إلى دفع المراكز الطبية إلى حافة الانهيار وترك موظفي الرعاية الصحية في حالة إنهاك بسبب الضغط الشديد.

    وهناك 106688 مصابا بكوفيد-19 يعالجون في المستشفيات حاليا في الولايات المتحدة، وهو رقم قياسي جديد منذ بداية الوباء، وفقا لمشروع تتبع كوفيد.

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    وتتزايد الحالات في شمال شرق وغرب البلاد بسرعة، حيث وصل المتوسط الأسبوعي لوفيات كوفيد-19 إلى أعلى مستوى على الإطلاق مع ارتفاع الوفيات في جميع أنحاء البلاد، وفقا لمشروع التتبع.

    ويواصل كوفيد-19 الارتفاع من خلال مرافق الرعاية طويلة الأجل في البلاد، إذ تشير بيانات مشروع التتبع إلى الإبلاغ عن 51574 حالة جديدة منذ الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم أسبوعي يسجل خلال الأشهر الـ6 الماضية.

إجازة الاستخدام الطارئ للقاح

    واجتمعت مجموعة استشارية بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الخميس وأوصت الوكالة بإجازة الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركة فايزر الأمريكية بالشراكة مع بيونتيك الألمانية.

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    وقالت إدارة الغذاء والدواء إن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة في عملية المراجعة، حيث يوفر فرصة للخبراء الخارجيين لتقديم مشورة ومدخلات قيمة للوكالة للنظر فيها كجزء من مراجعتها.

    وقالت الوكالة في بيان إن القرار النهائي بشأن السماح باستخدام اللقاح في حالات الطوارئ سيتخذه مسؤولو إدارة الغذاء والدواء.

يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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