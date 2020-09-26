الولايات المتحدة تسجل أكثر من 50 ألف إصابة بفيروس كورونا و851 وفاة جديدة

ببلغ العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة، بلغ سبعة ملايين و9216 حالة، وأن عدد الوفيات 203 آلاف و180.

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية ، السبت، 50 ألفا و584 إصابة و851 وفاة جديدة بفيروس كورونا .

جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية.

وأفادت البيانات بأن العدد الإجمالي إصابات كورونا في الولايات المتحدة، بلغ سبعة ملايين و9216 حالة، وأن عدد الوفيات 203 آلاف و180.

وأظهر إحصاء أن 32 مليونا وأكثر من 765 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس إلى 993 ألفا و463 شخصا.

وبحسب سكاي نيوز عربية، تم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.